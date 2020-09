Al presentar la agrupación de manera virtual, Juan Carlos Romero Hicks, ex mandatario de Guanajuato, explicó que la convicción es trabajar con la ciudadanía y en el partido respetando sus órganos de gobierno. Aclaró que no pretenden ser actores preponderantes, porque su ciclo ya pasó, pero desean seguir contribuyendo con la fuerza política para superar a un gobierno autoritario por la vía democrática.

Con el fin de fortalecer a su partido para que se convierta en la alternativa que se requiere para impulsar cambios en el país , 15 ex gobernadores del PAN crearon el movimiento Unidos por México, que busca enderezar el rumbo nacional arrebatando posiciones a Morena en los comicios federales de 2021.

Francisco Ramírez Acuña, ex gobernador de Jalisco, insistió en que no se trata de una estructura de lucha interna. No estamos buscando más que contribuir con el PAN y sus dirigentes para convocar a la ciudadanía y enderezar los rumbos que el país ha perdido . Fernando Canales, de Nuevo León, manifestó que cuando este grupo de panistas fueron gobernadores se vivía el monopolio del PRI. Hoy de nueva cuenta se enfrenta una situación similar con un partido hegemónico que pretende apoderarse del poder.

En el movimiento participan los ex gobernadores de Morelos, Marco Antonio Adame; Baja California, Ernesto Ruffo; Yucatán, Patricio PAtrón Laviada; Guanajuato, Juan Manuel Oliva, y Chihuahua, Francisco Barrio.