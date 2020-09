Jessica Xantomila y Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Miércoles 30 de septiembre de 2020, p. 3

Amnistía Internacional (AI) sección México calificó de violatoria de derechos humanos la actuación de la policía capitalina ante las manifestaciones que realizaron el lunes pasado colectivos feministas para demandar la despenalización del aborto.

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador refirió que las movilizaciones han sido infiltradas por provocadores, el PRD pidió que el gobierno federal investigue si se está pagando a algunas personas para hacer disturbios y quiénes lo están haciendo. El PAN consideró que las mujeres tienen razón en salir a protestar, pues hay mucho por avanzar en la materia.

En un conversatorio digital, Edith Olivares, jefa de la Unidad de Derechos Humanos de AI, expuso que, de acuerdo con el derecho internacional, no se permite el encapsulamiento de un grupo completo de manifestantes, y cuando se lleva a cabo debe durar lo menos posible, no puede extenderse por horas y se debe permitir que las personas que quieran salir de la manifestación puedan hacerlo. “Lo que vimos en la manifestación fue que durante varias horas grupos de mujeres estuvieron encapsuladas, que no podían salir ni entrar a ese grupo, esto de alguna manera es una detención arbitraria.”