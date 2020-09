Manifestó que durante la reunión de seguridad se vieron videos donde había manifestantes que llevaban bombas molotov. Claro que están identificadas, pero ¿qué?, ¿vamos al Ministerio Público para que se giren órdenes de aprehensión? Mujeres detenidas, dirigentes feministas, presas políticas, libertad . No, si eso es lo que demandábamos antes. No queremos tener presos políticos y llamo a ellas, a su entorno, a sus familias, sus conocidos, a la reflexión”.

Ni siquiera tendrían por qué encapucharse, porque no somos represores, somos humanistas. Sus familiares, estoy seguro que no lo ven bien y claro que la gente no lo ve bien . En un principio, cuando no se sabía quiénes estaban detrás, la gente decía que no estábamos actuando bien; ahora, poco a poco ha ido quedando claro que así como se está defendiendo una causa justa, hay un propósito de otro tipo. Quien recurre a la fuerza no tiene la razón .

Habló sobre la marcha en demanda del aborto legal y reiteró que respetarán el derecho a la manifestación, pero se pronunció en forma insistente en que sea pacífica y sin violencia. No se puede resolver nada con el uso de la violencia, no es aconsejable . Más adelante, agregó: “Lo que ha habido son actos de provocación, violencia. No han pasado a mayores, afortunadamente (…) hay que evadir el acoso, no caer en la provocación”.

Estimó que habrá que saber quién financia, de parte de quién. Está demostrado que hay grupos económicos que apoyan movimientos conservadores . Por eso consideró honesto incluir la leyenda protesta financiada por la empresa tal .

Al referirse a las mujeres que tomaron oficinas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Presidente sostuvo que no hay duda de que tienen toda la razón. “Merecen todo mi respeto y solidaridad, pero sobre ese tema, las que estuvieron ahí primero se salieron porque llegaron otras mujeres, incluso hombres. Y el informe que tengo es que en la casa que estaba tomada metieron alcohol. Es donde llegaba la señora que mencionó Claudia a entregar apoyos y hacer activismo”.