stamos cada vez más cerca de la cita electoral en Bolivia. Han pasado más de 300 días desde que Áñez asumió como presidenta de Bolivia sin haber sido electa para tal menester. En este tiempo, claramente se extralimitó en la mayoría de las decisiones y no respetó el espíritu transitorio que debía marcar su gestión. Lo hizo en asuntos internacionales, justicia, sectores estratégicos, fuerzas armadas, etcétera. Y también tomó las riendas en los asuntos económicos y sociales.

No cabe duda de que la pandemia es un hecho global que ha afectado a la economía de todos los países. Pero también es verdad que buena parte de los gobiernos han reaccionado con políticas que amortiguan este impacto negativo. Si observamos el estudio de la Universidad de Columbia, Economic policy responses to a pandemic: Developing the Covid-19 economic stimulus index, queda absolutamente demostrado que Bolivia está en la cola de los países en América Latina con menor porcentaje de su PIB dedicado a políticas fiscales expansivas: apenas uno por ciento, mientras se prevé que la caída de su economía sea –en el caso más optimista– de 6 por ciento (según el Banco Mundial y muy similar al dato del Banco Central de Bolivia). Aunque seguramente la caída será mucho mayor si seguimos el ritmo de actualizaciones a la baja de la mayoría de organismos internacionales.

En economía, como sabemos, no hay milagros. Todo tiene su porqué. Si se hunde la economía por motivos externos y no se hace nada para solventarlo, entonces la ecuación se resuelve con una gran crisis empobrecedora. Es el caso de la Bolivia gobernada por Áñez.

Es importante no olvidar una cuestión obvia: cualquier contracción económica no afecta igual a todos. Unos salen peor que otros. No es lo mismo un choque económico adverso para la población que obtiene ingreso diario, respecto a otra que tiene empleo formal, con mayor capacidad económica, ahorros. Por tanto, es fundamental simular el impacto económico negativo, cualquiera que fuera, considerando que tal efecto se distribuye desigualmente por deciles.