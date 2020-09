Víctor Ballinas

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 15

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que el próximo primero de octubre serán convocados todos los gobernadores del país, porque no puede haber gobernadores que no sean convocados , a una reunión virtual para discutir distintos temas, estén o no dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago).

La referencia de serán convocados todos los gobernadores , la hizo en alusión a que el pasado 7 de este mes 10 gobernadores renunciaron a la Conago, entre ellos panistas, priístas, de MC y del PRD.

Entrevistada en el Palacio de Cobían tras encabezar la ceremonia de cancelación de timbre, develación de placa y nombramiento de la explanada “Leona Vicario", en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación, la responsable de la política interior señaló que es necesario seguir dialogando con todos los mandatarios estatales.