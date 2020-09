Enrique Méndez

Mientras el PAN en la Cámara de Diputados planteó una consulta pública para determinar si el Fondo para la Atención de Emergencias (Fonden) prevalece o se elimina, como propone la Comisión de Presupuesto, la bancada del PT informó que analiza cada fideicomiso, porque no todos deben desaparecer.

El coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, informó que de un primer análisis del proyecto de dictamen se identificó que no son sólo 54 los fideicomisos y fondos que Morena propone suprimir, sino 124.

Durante una conferencia de prensa dijo que, aun cuando fondos de fideicomisos se han ejercido de manera discrecional, debe revisarse si tienen que desaparecer los vinculados a ciencia y tecnología, deporte y educación, que son prioridades de la Cuarta Transformación.