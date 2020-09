Angélica Enciso y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en un repaso de sus 100 compromisos de gobierno, calificó a la mayoría como cumplidos y a cinco en proceso de finalización. Es un país más justo, más digno, donde no hay corrupción en los altos mandos y el gobierno no está secuestrado por una minoría, está al servicio de ciudadanos, no al servicio de intereses creados .

Ésta fue la respuesta a una pregunta relacionada con la situación de violencia en el país durante la conferencia de prensa matutina. Ese momento lo aprovechó para hacer un recuento de los compromisos, de lo que se desprendió que entre los que aún no se cumplen están la transferencia a las comunidades mineras de los recursos que pagan las empresas por la extracción, así como la descentralización del gobierno federal.

López Obrador afirmó que no se afecta la libertad de expresión, el que está siendo maltratado es el Presidente, no los medios de información . También destacó que ahora se da preferencia a las empresas con dimensión ética, ya que aquí venían empresas españolas, había una relación arriba donde participaban los gobiernos y compañías que venían a cometer con impunidad actos de corrupción, venían a saquear a México. Todo esto ya no existe .

Detalló que en la época de Felipe Calderón, el corporativo favorito fue Repsol, de España, y con Enrique Peña Nieto fue OHL, del mismo país. Ya no queremos este trato, ya todas las empresas extranjeras entienden que es una nueva relación .