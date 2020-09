De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 6

La falta de acceso de las mujeres al aborto legal, seguro y gratuito en el país es una clara violación a sus garantías fundamentales, señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En un posicionamiento en el marco del Día de Acción Global por un aborto legal y seguro en América Latina y el Caribe, reconoció que en dos entidades –Ciudad de México y Oaxaca– se reguló ese derecho al permitirse la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación.

Sin embargo, la comisión subrayó que en los otros 30 donde no ha sido garantizado, las autoridades son corresponsables de la injusticia y violencia cometida contra ellas, así como de la clandestinidad y muertes de mujeres por abortos mal practicados y de la impunidad alrededor de ellos .

El organismo nacional resaltó además la necesidad de que en México se respete el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida sexual y reproductiva, además de que se combata la criminalización cuando se ven orilladas a interrumpir un embarazo.