También, la obligación de garantizar el acceso de las mujeres a anticonceptivos de emergencia sin importar si están o no afiliadas a una institución de salud, e incluye un capítulo de interrupción del embarazo para preservar la vida, salud física y mental de las mujeres.

La diputada Martha Tagle (Movimiento Ciudadano) resaltó que muchas mujeres no sólo son obligadas a continuar con embarazos no deseados, sino que quedan secuelas por practicar abortos no seguros. Es un asunto de justicia, no únicamente de salud. No podemos esperar más. Es una reforma legal y se requiere mayoría simple para poder avanzar , dijo.

Lorena Villavicencio (Morena) expresó que se requiere aprobar un paquete legal para garantizar el acceso a servicios de salud a las mujeres que tomen la decisión de interrumpir el embarazo, así como reconocer la interrupción en todo el país, y dijo que aun cuando la presidenta de la Comisión de Justicia, Pilar Ortega (PAN), no está de acuerdo con las reformas, las diputadas que sí las impulsan son mayoría.