Detalló que en las reuniones no se aceptan intermediarios. Nos hemos encontrado con algunos de estos grupos en donde hay personas que cobran 3 mil pesos porque la Secretaría de Gobernación acepte atenderles, y pues son casos que no entendemos, porque en la sede de General Prim número 21 la ayuda es gratuita .

Relató que en la reunión “estas personas (las víctimas), a la hora que nosotras las atendemos, que escuchamos sus historias y vemos cómo las podemos apoyar, se sueltan en lágrimas y nos dicen: ‘ya no tengo nada y no tengo los 3 mil pesos, y saliendo de aquí se los tengo que dar a tal persona que me está esperando afuera’. Entonces, son cosas de este mismo grupo, que se llama feminista, que estuvo afuera del Palacio Nacional, que se atendió aquí y que ahora está tomando las casetas de Tlalpan y boteando”.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, lamentó que existan grupos que se aprovechen del dolor de la gente y subrayó que las puertas de la dependencia están abiertas para las verdaderas víctimas, que serán atendidas sin intermediarios .

Desde luego, añadió, “nuestra empatía y el acompañamiento para todas las víctimas. Lo que no se vale es que algunas de ellas manejen el dolor de estas verdaderas víctimas.

No se vale que promuevan, ciertamente, estas protestas, cuando en realidad lo único que están haciendo es manejar a estas mujeres que efectivamente fueron víctimas de violencia .

Por su parte, la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia reiteró que la atención y el acompañamiento otorgado a las víctimas de la violencia de género son completamente gratuitos y que todas aquellas que lo requieran serán escuchadas.