Martes 29 de septiembre de 2020, p. 3

El penal federal de Puente Grande, Jalisco, que se hizo famoso a escala mundial por ser el escenario de la primera fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, dejará de funcionar para generar acciones que permitan la modernización y reingeniería en materia penitenciaria , según un acuerdo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El documento, firmado por el titular de la dependencia, Alfonso Durazo Montaño, señala que las personas privadas de la libertad que alberga el Centro Federal de Readaptación Social número 2 Occidente (nombre oficial del penal) serán trasladadas a los penales federales que determine el comisionado de Prevención y Readaptación Social, quien realizará las acciones y gestiones necesarias para ello, respetando en todo momento los derechos humanos .

La medida se toma después de meses de que esta prisión enfrentó conflictos por la pandemia de Covid-19, renuncias, motines y el asesinato de uno de sus directivos.

En mayo pasado, los familiares de varios presos en dicho penal, entre éstos Mary Sainz, esposa de Israel Vallarta Cisneros, denunciaron que Puente Grande era un foco de infección de Covid-19.

Varios internos murieron por esta enfermedad, entre ellos Moisés Escamilla, alias El Gordon May, ex líder del cártel de Los Zetas en el sureste del país, y Enrique Alejandro Pizano Jiménez, ex jefe de escoltas de ese grupo delictivo.

El propio director del penal, Salvador Almonte Solís, resultó contagiado, por lo cual se retiró temporalmente, dejando como encargado de despacho al subdirector Alberto Corona Baltazar, quien fue asesinado a balazos el 3 de junio pasado, cuando salía del centro penitenciario y circulaba en la carretera El Salto-Agua Blanca.

El traslado de 380 reos de Puente Grande hacia otros penales del país comenzó desde el primero de julio pasado, cuando en un operativo se llevó a varios presos de alta peligrosidad a cárceles federales en Tamaulipas y Michoacán.