Alonso Urrutia y Angélica Enciso

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 3

En las pesquisas sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa no habrá impunidad, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien insistió en que en el pasado hubo un pacto de silencio, un acuerdo para que no se hablara de esto. Hay que romper ese pacto, que ya se está logrando . Por ello, destacó que los nuevos detenidos podrán acogerse a la figura de testigo protegido y, si proporcionan información veraz, obtener beneficios legales.

Durante su conferencia de prensa, dio a conocer que las nuevas órdenes de aprehensión que han autorizado los jueces, a petición de la Fiscalía General de la República (FGR), involucran a militares. Sin embargo, a pregunta expresa, afirmó que ninguno de ellos forma parte, actualmente, del personal en activo en las fuerzas armadas.

–¿Cual es el grado más alto de estos militares que están…

–No puedo decir eso.

–Entre los militares que tienen órdenes de aprehensión, ¿hay quienes siguen en activo?

–No, no están en activo. Hay jueces que están girando órdenes de aprehensión contra funcionarios de la ex Policía Federal y también de miembros del Ejército. No hay impunidad para nadie, pero todavía no está concluida la investigación.