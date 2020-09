L

os tres niveles de gobierno del país (federal, estatal y municipal) sufren y se acongojan cuando llega la hora de pagar las mensualidades –llamémoslas así– de la deuda pública y sudan copiosamente al registrar que cada día que transcurre aumenta el costo financiero de dicho débito; lo que, a pesar de todo, no impide que el saldo del endeudamiento avance a paso veloz, sea porque contrataron más pasivos o simplemente como resultado de pérdidas cambiarias y alzas en las tasas de interés.

De esos tres niveles, sólo el federal, con la llegada de la 4T, ha dejado en claro que no endeudará más al país en términos reales, exactamente lo contrario a la práctica de distintos gobernadores que sólo han echado más gasolina al fuego, al tiempo que gritan y patalean porque la Federación no les canaliza más recursos. En este sentido, los mandatarios estatales se han puesto otra estrellita, toda vez que el creciente endeudamiento no ha sido canalizado para impulsar el crecimiento económico ni mejorar el bienestar de la población, sino para (¡sorpresa!) pagar los intereses (y uno que otro pellizco para causas particulares).

En el caso de los municipios del país (2 mil 467, de los que cerca de la mitad sobrevive en la pobreza y la miseria y los demás no están muy lejos de esa circunstancia), el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados actualizó el inventario de su endeudamiento, el cual, dicho sea de paso, pone en situación financiera extrema a no pocos de ellos, al igual que a los de por sí precarios niveles de bienestar de sus respectivas poblaciones.

Documenta el CEFP que, a lo largo de los pasados 10 años (segundo trimestre de 2010 a igual periodo de 2020), el saldo de la deuda municipal presenta una serie de incrementos y disminuciones que, no obstante, muestran una tendencia general creciente hasta el tercer trimestre de 2017, punto en el que la deuda alcanza su máximo nivel en el lapso citado, siendo el mismo de 51 mil 672.8 millones de pesos, monto que representa un incremento de 71 por ciento en términos nominales y 26.2 por ciento en términos reales. A partir de entonces, la deuda municipal, en general, presenta una tendencia a la baja, específicamente en el último año (segundo trimestre de 2019 al mismo periodo de 2020).