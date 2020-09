L

a iniciativa de ley que envió al Congreso el presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir y topar la comisión que los trabajadores pagan a su Afore provocó una reacción adversa de la asociación que agrupa a las 10 que hay (Amafore). Argumenta su presidente Bernardo González Rosas que la Consar –Comisión Nacional para el Sistema de Ahorro para el Retiro– es soberana para fijar comisiones. Vaya noticia: la Constitución indica que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y no sabíamos que la había delegado a la Consar. Lo que sucede es que el cártel de las Afore está frustrado porque falló su estrategia de controlar a los órganos reguladores. Han llegado al extremo de colocar para que los regule y vigile a un ex presidente de Amafore, Carlos Noriega Curtis. Lo que no contaban es que el Presidente no seguiría el plan que le presentaron, el cual no tocaba el tema de las comisiones.¿Cuánto ganan las Afore? Son 10 entidades. Entre diciembre de 2018 y junio de 2020, justo lo que va de la administración actual, han registrado ingresos por 56 mil millones de pesos. El sistema se creó en 1997, incluso cobraban entonces dos comisiones, tiene 23 años el sistema, probablemente han ganado alrededor de medio billón de pesos, es un dato que nos debe la Consar. Y el absurdo: todavía no pagan una pensión. Será hasta el próximo año cuando se retiren los primeros trabajadores. De acuerdo con la propia Consar, de 75 mil personas que dejarán de laborar y tramitarán su pensión, sólo 750 empleados tendrán las semanas suficientes de cotización. La iniciativa de López Obrador incluye que se acorte el tiempo.

El zar del outsourcing

Existe la hipótesis de que la propiedad o el control de un medio de información reviste de impunidad a un empresario: puede hacer lo que quiera, el gobierno no hará nada por miedo a ser atacado. Es una forma de presión que, lamentablemente, sigue funcionando. Pero no siempre. Un caso es el del “rey del outsourcing” y, además, principal facturero. Vean su caso. “Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup –anunció recientemente el diario El Economista– ha llegado a un acuerdo con Jorge Nacer Gobera, presidente y director general de El Economista, para adquirir acciones por el equivalente a 19.9 por ciento del grupo editorial que incluye el periódico y revistas con marcas como Horloger y Equestrian, entre otras. El empresario se incorporará como vicepresidente al consejo de El Economista”. Por otro lado, la revista Forbes México publicó lo siguiente: “Media Business Generators, el grupo de medios de negocios, lujo y estilo de vida más importante de México, anuncia la incorporación de Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, como vicepresidente del Consejo Editorial de Forbes Latam, la marca de negocios más relevante de la región. Beyruti Sánchez, uno de los empresarios más influyentes de México, adquirió 15 por ciento de las acciones de Media Business Generators, el conglomerado que maneja la marca Forbes en México y Latinoamérica, además de las ediciones locales de Robb Report, Food & Wine, InStyle y T ravel & Leisure”. En un acto de dignidad y profesionalismo, renunció el director editorial de Forbes, Jonathan Torres, dijo que tuvo un fuerte diferendo con la gerencia tras la inclusión de Beyruti Sánchez en el consejo. Probablemente con esas posiciones en dos empresas editoriales, y su fortuna, el “rey del outsourcing” se sintió intocable. Sólo que los funcionarios públicos honestos no temen. La jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum denunció que María Beatriz Gasca Acevedo, vicepresidenta de recursos humanos de GINgroup, quien es considerada como el brazo derecho del director general Raúl Beyruti, es la que está financiando a las mujeres que ocuparon la sede de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en el Centro Histórico. Fue retirada ayer mismo del cargo. Beyruti Sánchez encara una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Si prospera y llega a pisar la cárcel, al menos tendrá una suscripción gratuita de los medios de los que es accionista.