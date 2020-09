David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 23

Nueva York., Revelaciones de falta de pago de impuestos, graves pérdidas empresariales y deudas personales multimillonarias de Donald Trump cayeron como bomba sobre la elección, aunque aún no se sabe si detonará provocando daños políticos para el mandatario, pero llegaron justo antes del primer debate presidencial, programado para hoy, y ahora formará parte del arsenal del demócrata Joe Biden.

En un reportaje exclusivo basado en documentos fiscales de Trump, el New York Times reveló que el presidente no sólo no pagó impuestos federales durante 10 de los últimos 15 años y que sólo pagó 750 dólares el año en que ganó la presidencia y en su primer año en la Casa Blanca, sino que además –potencialmente más grave a nivel político– es un pésimo empresario que ha padecido pérdidas constantes y tiene deudas de cientos de millones de dólares, de las cuales él es el responsable.

Aunque el tema de que Trump evitó el pago de impuestos federales no sorprende a muchos, no se conocían las cifras y eso podría tener algún efecto negativo, sobre todo con parte de sus bases.

Críticos están enfatizando que un hogar en medio de la distribución de ingreso en este país paga en promedio 2 mil 200 dólares, y maestros, bomberos, enfermeras y otros trabajadores calificados pagan mucho más en impuestos que el presidente, e incluso inmigrantes indocumentados también desembolsan mucho más.

Desde que el Times publicó su reportaje en su sitio el domingo, los demócratas y otros opositores a Trump no han cesado de señalar cómo los más ricos y las empresas pagan poco o nada a las arcas públicas. El doctor (Martin Luther) King tenía razón. Tenemos socialismo para los ricos, y capitalismo bruto para el resto , comentó el senador Bernie Sanders.