Albores González advirtió que no sólo se trata de limpiar el río, sino de detectar de dónde vienen las escorrentías y quiénes y cómo están ensuciando . Destacó que la contaminación más grave se genera en los municipios poblanos de Huejotzingo y San Martín Texmelucan, pero el mayor efecto se resiente en las localidades tlaxcaltecas de Nativitas, Tepetitla e Ixtlahuixtla.

Recordó que hace cuatro años 37 por ciento de las aguas residuales colectadas por el alcantarillado fueron a dar a corrientes limpias y se ingirieron en ese estado. Hizo votos por que el convenio sea ejemplo para otras regiones del país.

En su intervención, Barbosa Huerta admitió que la polución provoca enfermedades en pobladores de Puebla y Tlaxcala y está a punto de provocar un colapso .

Mencionó que ya hubo protocolos y programas para sanear el Atoyac, pero no funcionaron por la corrupción . Dijo que dar respuesta a la recomendación de la CNDH más de tres años después no es un buen indicador del funcionamiento de las instituciones ni de la relación entre los estados .