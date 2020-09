Israel Rodríguez

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 20

El contrabando técnico se ha convertido en el principal mecanismo para eludir 8 de cada 10 dólares que se deberían recaudar por comercio exterior. Esta magnitud de evasión alcanza unos 833 mil millones de pesos anuales, estimó el especialista Ignacio Martínez Cortés.

En entrevista, mencionó que quedó atrás el contrabando bronco , realizado por redes que distribuían a tianguistas, donde la mercancía no cruzaba por la aduana o era ingresada de noche. Ahora son grandes corporativos los que intervienen en esta práctica, sostuvo.

Las prácticas o figuras que intervienen en esta forma de contrabando técnico tienen que ver con la subvaloración de mercancía, que es tasada a precios artificialmente reducidos y que por lo tanto pagan aranceles que no corresponden con su precio de mercado, explicó Martínez Cortés, profesor del Centro de Relaciones Internacionales y coordindor del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Otra práctica es la subvaluación que se hace en el mercado interno a la hora de la facturación, y una más que la mercancía debe pagar impuestos antidumping y entra por el país no sancionado, Estados Unidos, y entonces los introductores no cubren cuota compensatoria; por tanto, la mercancía entra técnicamente regulada por la aduana pero no se cumple con los certificados de origen.

El contrabando técnico consiste en que el introductor, por citar un ejemplo, declara que la mercancía viene de San Diego, California, cuando en realidad proviene de China y en lugar de pagar un arancel de 20 por ciento, al etiquetarse que es una mercancía elaborada en San Diego, por la preferencia arancelaria con Estados Unidos, no paga el impuesto.

De ahí en fuera, la mercancía cumple con todas las reglamentaciones no arancelarias que le exige la Ley Aduanera, pero a su vez no cumple con presentar factura original del país de procedencia.