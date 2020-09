Asimismo, el estratega holandés lamentó que otros ex integrantes del Pachuca que están en Europa no destaquen actualmente en sus equipos, como Héctor Herrera y Erick Gutiérrez, quienes militan en el Atlético de Madrid y PSV Eindhoven, respectivamente.

Ese tipo de situaciones, aunque duelen, forjan el carácter de los futbolistas, y él tiene una mentalidad ganadora, siempre intenta sobreponerse a las adversidades, y creo que esta vez no fue la excepción. Todos esos aprendizajes puede llevarlos a la selección, donde puede aportar mucho a sus compañeros y al balompié mexicano .

Agregó que la mala experiencia que vivió Lozano al inicio de la gestión de Gattuso, donde recibió muy pocas oportunidades, le servirá “para fortalecerse mentalmente, porque el futbol tiene muchas caras, no todo es positivo y fácil, a veces se sufre, hay mucha presión, pero eso lo tiene que hacer un jugador más completo.

Jan Westerhof, ex entrenador de Hirving Chucky Lozano en las fuerzas básicas del Pachuca, consideró que el delantero mexicano ya se nota más cómodo en su equipo, el Nápoles, con el que anotó un doblete el pasado domingo, y confió en que dichos goles serán el inicio de una buena temporada para él, pues ya es hora de demostrar su calidad en el futbol italiano .

“En el caso de Guti es muy lamentable que su entrenador no lo deje en la posición donde destaca, y en lugar de darle confianza, se la está quitando. Él debe estar más suelto y ser más creativo, pero no se lo permiten, por eso no sobresale.

Con Herrera no sé realmente qué está pasando, para mí es muy buen elemento, pero hay mucha competencia interna en su equipo y no ha podido ganarse la titularidad, ojalá pronto pueda tener mayor actividad , mencionó.

En tanto, el Génova, escuadra al que el Nápoles goleó 6-0 el domingo con dos tantos de Lozano, informó ayer que otros 12 integrantes del primer equipo dieron positivo por Covid-19, con lo que se elevó a 14 el número de casos registrados en el plantel, entre jugadores y cuerpo técnico.

Antes de dicho encuentro, el club genovés dio a conocer que el portero Mattia Perin y el mediocampista Lasse Schöne contrajeron el virus.

Debido a la alta cifra de contagios, el duelo ante el Torino, el cual está programado para el sábado, podría ser aplazado.

El Nápoles indicó que realizará pruebas de detección de coronavirus a toda su plantilla previo a su siguiente compromiso, el cual se efectuará el domingo ante la Juventus de Cristiano Ronaldo.

A su vez, la Sampdoria anunció ayer que su refuerzo, el hispano-senegalés Keita Baldé, dio positivo a Covid-19.