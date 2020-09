De La Redacción

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020

La directiva del Toluca cesó al estratega José Manuel de la Torre tras los malos resultados que tienen ubicado al equipo mexiquense en el décimo peldaño de la tabla general, así como por ser el penúltimo más goleado, con 22 tantos recibidos.

El Chepo de la Torre se convirtió en el cuarto timonel cesado del torneo Guardianes 2020, luego de los despidos de Alfonso Sosa, del Necaxa; Rafael Puente, del Atlas, y Luis Fernando Tena, de Chivas. Otros que están en riesgo son Guillermo Vázquez, del colero San Luis; Juan Francisco Palencia, del Mazatlán, y José Guadalupe Cruz, quien en cuatro partidos con Rayos no ha podido ganar.

Desde el último campeonato conseguido en el futbol mexicano, en el Bicentenario 2010, Toluca ha tenido ocho entrenadores y ninguno ha podido devolverlo a los primeros planos. Ni siquiera los que antes lograron darle brillo.

En una segunda etapa, Enrique Ojitos Meza –quien lo hizo tres veces campeón– pasó sin pena ni gloria, mientras De la Torre, quien llevó dos cetros a las vitrinas del club, ahora se va con números deplorables. No se descarta el retorno al banquillo de José Saturnino Cardozo, su histórico goleador, o de Hernán Cristante.

En 2018, el proyecto del ex portero Cristante comenzaba a consolidarse luego de llegar a dos finales, una en el torneo de Liga y otra en la Copa Mx; no obstante, la directiva no le tuvo paciencia y lo despidió casi al comienzo del Clausura 2019, y cedió las riendas de forma interina a José Luis Real, quien estaba encargado de las fuerzas básicas.