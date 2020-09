Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Martes 29 de septiembre de 2020, p. 5

Nuestro mundo ha cambiado para siempre, pero nuestra música nunca se ha sentido más importante. Las anteriores son palabras de Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles (LA Phil), cita que se despliega como bienvenida en la página de Internet dedicada a Sound/Stage, nueva serie de la orquesta, que se estrenó el 25 de septiembre pasado con el episodio Amor en tiempo de Covid (Love in the time of Covid).

Este es el primer capítulo de la serie Sound/Stage, que tiene previstos ocho más entre octubre y noviembre: Salón Los Ángeles, que se estrena el 2 de octubre; Power to the People!, el 9; Andra Day, en octubre 16; Bethoveen, el 23 de octubre; Un retrato íntimo de Michelle Obama, el 30 de octubre; Solitude, el 6 de noviembre; Chicago Batman, el 13 de noviembre, y Finales, el 20 de noviembre.

El episodio inicial, disponible en la liga https://www.soundstage.laphil.com/love-in-the-time-of-covid, retoma la poesía del poeta chileno Pablo Neruda, leída por la actriz María Valverde y cantada en español con subtítulos en inglés por la mezzosoprano J’Nai Bridges, con música de Peter Lieberson.

Amores retrasados por la pandemia

En la introducción se lee: “Neruda escribió: ‘Te amo sin saber cómo o cuándo o desde dónde’. Independientemente de lo que digan los científicos, el amor es un misterio, y cada tipo de amor, desde el familiar hasta el romántico, ha sido probado, profundizado o retrasado por la pandemia. Las palabras no logran captar la forma y la necesidad del amor en este momento, pero la música sí. Una elegía, una canción, una carta de amor sinfónica, cada una escuchada de nuevo en este tiempo extraordinario”.