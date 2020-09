José Antonio Román

Lunes 28 de septiembre de 2020, p. 6

México es un país con múltiples carencias, muy polarizado, con pobreza, injusticias y corrupción , afirmó el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Al participar en la ceremonia virtual de bienvenida a los estudiantes de la generación 2020-2025 de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que desde la impartición de justicia se defienden los derechos humanos de todas las personas, de tal suerte que esta disciplina debe ser instrumento de movilidad social, de cambio, de justicia, más allá de la retórica, y conectar con el sufrimiento y con el dolor de la gente.

En su mensaje a los nuevos estudiantes universitarios, dijo que el Derecho debe entenderse no como un obstáculo de cambio social, sino como un objeto de transformación. Tenemos un país con múltiples carencias, muy polarizado, con pobreza, con injusticia, con impunidad, con corrupción. Ustedes no pueden ser parte de eso, no pueden ser parte del problema, tienen que formar parte de la solución .

Dijo también que como estudiantes de esta carrera y de la máxima casa de estudios del país tienen el compromiso ineludible de aportar lo mejor de ellos para coadyuvar en la construcción de un país mejor, más justo, más igualitario y en donde haya un mayor desarrollo, en el que la impunidad ya no sea la regla general y la corrupción sea abatida.