López Obrador vinculó su estrategia a las condiciones económicas y de pobreza que prevalecen en el país, pues la pobreza no es porque no se trabaje o porque Dios quiere, sino porque no hay oportunidades, y si quieren un ejemplo ahí está lo que hacen nuestros paisanos migrantes . En este contexto, dijo que en la actual coyuntura económica su gobierno optó, mediante el reforzamiento de los programas sociales, por apoyar abajo y no entregar los cheques a los dueños de las empresas o de las grandes corporaciones .

Durante su segundo día de gira para evaluar programas sociales y su impacto en la situación económica, en Córdoba sostuvo que no sólo en México, sino en el mundo, enfrentamos no una crisis cualquiera, sino que estamos hablando de un derrumbe económico que no se veía en casi 100 años.

Dijo tener fe en que se va a reactivar la economía y retomar el crecimiento económico, enfatizando que la clave de su estrategia fue no endeudar al país, lo cual se pudo realizar porque ha habido ahorros de la lucha contra la corrupción y la austeridad, lo que permitió financiar los programas sociales.

Ya no hay lujos en el gobierno, yo me regreso a la Ciudad de México como vine, por carretera, no hay aviones particulares, no hay helicópteros. Y que sepan también mis adversarios, los conservadores, que no voy a usar guardaespaldas, tengo mi conciencia tranquila y el que lucha por la justicia nada tiene que temer. Voy a seguir recorriendo el país, como siempre, sin protección. Con la frente en alto. No tengo nada de qué avergonzarme .

Por la mañana, un pequeño grupo de simpatizantes del Frente Nacional Anti-AMLO acudió al hotel donde se hospedó en el puerto para lanzar gritos en su contra, en tanto que otros expresaban su apoyo al mandatario.

En Córdoba, criticó que anteriormente se descalificara los apoyos sociales a los sectores populares, tildándolos de populismo o paternalismo , mientras a los apoyos a las empresas se le llamaba fomento.

“Cómo va a salir de la pobreza el pueblo si no tiene opciones. Es hasta una burla que en el periodo neoliberal decían: ‘no les des pescado, enséñalos a pescar’. ¿Y dónde van a pescar si no hay agua, si no hay río, si no hay pescado?

“¿Así se le dice a un animalito que se tiene como mascota: ‘vete a buscar tus alimentos’. No, el dueño, el que quiere a ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno? Lograr la felicidad del pueblo, protegerlo, para eso es el gobierno”, concluyó.