Karim piensa en la historia de Julio César Chávez hijo y agradece vivir su carrera de otra manera. No bajo la pesada sombra de un antecedente legendario, que interviene en todas las decisiones de un trayecto que no le pertenece.

Mi tío ha tomado el ejemplo de los Chávez para no cometer los mismos errores , comenta; no vamos a mentir que tener un apellido conocido beneficia en este negocio, pero una vez que me colocó, me dejó a mi suerte y eso lo agradezco .

“Mi tío, Travieso Arce, me abrió puertas”, admite Karim, apodado el Traviesito; pero hizo lo más inteligente: tomó distancia de mi carrera y, sobre todo, no me asfixia .

Mi tío me deja ser, no me aplasta ni se mete , agrega el Traviesito; eso me da la responsabilidad de conducir mi carrera: si lo hago mal o bien, será todo por mí y nadie más .

Lo sucedido el viernes, con otra derrota del Júnior y un escándalo del padre, no es sino un episodio más del drama de los Chávez, considera el joven peleador.