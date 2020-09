▲ El trotamundos, mochila al hombro y acompañado por un perro, se instalará en la calle de Chiapas. Foto cortesía del artista

Zamudio considera que este mural es un ejemplo de que se pueden hacer obras públicas con inversión privada, “donde todos de alguna manera ganamos. Tendríamos que motivar a más empresarios a invertir en arte público, porque la calle no es solamente para abordar temas o problemáticas sociales.

“Por ejemplo, hay un movimiento de grafiteros que abordan la introyección del ser humano, las inquietudes o problemas del yo interno, como la depresión. Estos muralistas urbanos están dejando un poco las cuestiones sociales, no porque no sean importantes, sino porque están explorando los mundos internos de las personas y las familias, lo cual también es relevante exteriorizar.

En Estados Unidos hay empresas grandes que financian a estos artistas, y la ganancia es para todos, pues las grandes marcas pueden usar esas obras en varios proyectos. En México debería suceder lo mismo; hay muchos artistas que solo piden recursos para el material.

Sin embargo, añadió, hay proyectos que no están bien estructurados, como los grafitis realizados en la avenida Congreso de la Unión, “no es que estén mal hechos, pero no hay curaduría ni discurso. Los grafitis no deben hacerse al ‘ahí se va’; eso no dignifica al artista. Hay que estudiar el muro, el medio ambiente. No es lo mismo la frialdad del cemento bajo el puente que una pared donde da el sol.