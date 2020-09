En materia de educación intercultural, dirigida a la población indígena de entre seis y 14 años de edad que habitaba en la Ciudad de México en 2015, tres de cada 100 no asistían a la escuela. Comparada con la población no indígena, la diferencia es de sólo uno por ciento; no obstante, incrementa el porcentaje cuando se desagrega a las personas que hablan alguna lengua indígena, ya que en este grupo de población, nueve de cada 100 niños no acude a algún programa educativo

En el tema de la pandemia de Covid-19, la dependencia detalla que se erogaron 593 millones 18 mil 500 pesos en apoyos de Mi Beca para Empezar a estudiantes inscritos en escuelas públicas de educación prescolar, primaria, secundaria y en los Centros de Atención Múltiple.

Asimismo, se adelantaron los apoyos del programa de útiles y uniformes escolares por un monto de 209 millones 561 mil 740 pesos. También se implementaron plataformas vía Internet para continuar con la impartición de la educación en línea, mediante las cuales se atendieron a 13 mil 500 estudiantes del Instituto de Educación Media Superior que pudieron dar continuidad a sus estudios a pesar del cierre físico de los planteles.