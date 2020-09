Arturo Sánchez Jiménez

Domingo 27 de septiembre de 2020

La península de Yucatán es un importante reservorio de carbono azul, más de 60 por ciento se encuentra almacenado en sus manglares y mitiga el equivalente a las emisiones de dióxido de carbono generadas por más de 50 millones de personas.

Sin embargo, el crecimiento de polos de desarrollo como Cancún y Playa del Carmen está asociado a la pérdida de este ecosistema, así como al de 7 mil hectáreas de selva, alertaron especialis-tas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras instituciones de educación e investigación durante el foro virtual El futuro de la Península de Yucatán, organizado por el Instituto de Ecología (IE) y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad Mérida.

“Mucho de lo que pasa en ecosistemas como el de la península de Yucatán tiene redes de interconexión muy complejas, construidas sobre largos periodos y en circunstancias particulares que pueden ser relativamentemuy fáciles de perturbar, pero muycomplicadas de restablecer.