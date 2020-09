Fueron los años dorados del desarrollo estabilizador que permitieron a no pocos presumir de un milagro mexicano distinto del resto de la familia latinoamericana, presa entonces de oleadas furiosas de inflación sin crecimiento y de feroces dictaduras.

El ogro filantrópico del que hablara el poeta no fue tal, aunque se lograra una combinación virtuosa entre expansión económica capitalista y un reparto administrado de sus frutos, congruente con la acumulación de capital, pero propiciador de un gra-dual desarrollo social. La clave era el crecimiento sostenido de la economía y del empleo, con activa participa-ción estatal.

Los logros del SAT han puesto de manifiesto no sólo las desigualdades en el interior de la pirámide tributaria, también resaltan la capacidad potencial del fisco mexicano si no cae en otro regodeo, ahora con sus destrezas recaudatorias, y por fin admite que los ingresos públicos no pueden sostener el cumplimiento de los compromisos históricos del Estado ni auspiciar su recomposición hacia la construcción de un Estado de Bienestar y una economía mixta volcada al crecimiento y a la igualdad.

Antes del tifón pandémico, José Casar escribió un libro cuyo valor crece a medida que las crisis develan nuestras fragilidades y contrahechuras que soportan la urgencia y pertinencia de una reforma fiscal a fondo. Sólo así México dejará de ocupar el fondo en materia tributaria y desigualdad.

En medio y en el fondo de la caída, puede sonar excéntrico proponer una reforma para incrementar los tributos e introducir criterios de equidad recaudatoria y equidad social. No obstante, no sería ésta una empresa solitaria y sin referente histórico de autoridad. Como bien afirma Casar en su Reforma Fiscal para el Crecimiento y la Igualdad (PUED, 2019):

“Para quienes pudieran argumentar que elevar la carga fiscal antes de, o durante, una recesión, sería contraproducente, cabe recordar que, como señala Jaime Ros (2015) citando a Piketty (2014), en plena depresión, bajo el presidente Roosevelt, “la tasa marginal máxima del impuesto federal al ingreso subió a más de 80 por ciento sobre los ingresos extremadamente altos, mientras la tasa máxima bajo Hoover había sido de sólo 25 por ciento. Ello no impidió la recuperación de la economía (…)”. Más aún, el aumento de los ingresos públicos le permitió a Roosevelt lanzar el agresivo programa de infraestructura que, entre otras cosas permitió disparar, por el lado de la oferta, el big push, el gran impulso que sacó al sur de Estados Unidos del atraso en el periodo de postguerra”

El pecado fiscal es, ha sido, pecado capital. Reconozcámoslo ya.