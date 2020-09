El personal del gobierno estatal ofreció despensas y dinero a los integrantes de la marcha, hospedaje y transporte, y les pidió que permanecieran en la capital del estado y no regresaran a sus comunidades, con la condición de que se manifestaran contra el gobierno federal , precisó.

“Se encontró que al menos 10 manifestantes ya estaban recibiendo recursos de los programas Sembrando Vida y Pensión para las Personas Adultas Mayores.

No considero justo que estén marchando para exigir al gobierno federal que los apoye cuando aquí les puedo comprobar, con documentos, que ya reciben apoyos. A quienes todavía no son beneficiarios los vamos a asesorar para que cumplan con todos los requisitos , precisó Juan Carlos Loera.

Explicó que los rarámuris carecen de credencial de elector, requisito indispensable para registrarse en los programas sociales, o de acta de nacimiento y CURP, se les ayudará para que estén en condiciones de registrarse .

Luis Carlos González, coordinador de la marcha y líder indígena en Sisoguichi, Bocoyna, explicó que los rarámuris acusan que están inscritos en el padrón de apoyos, pero no reciben el dinero, y demandan atender un pliego petitorio que entregaron al presidente Andrés Manuel López Obrador el 28 de octubre de 2019, en su visita a San Juanito, Los acuerdos que tuvimos el año pasado, Juan Loera no los cumplió; ésta es la tercera caravana y buscamos atención directa, no queremos diálogo con el delegado , señaló.