Para López Obrador también en materia sanitaria hay avances importantes, ya que en la actualidad en 27 estados los niveles de contagio de Covid-19 van a la baja y sólo en cinco entidades se mantiene una tendencia contraria que se necesita controlar. Una vez más, calificó de acertada la estrategia de salud para que no ocurriera lo que pasó en Europa, donde se rebasó la capacidad hospitalaria.

En México, acotó, se pudo evitar esa situación porque en su momento la sociedad colaboró en el confinamiento, lo que permitió tener tiempo para contratar a 50 mil trabajadores de salud, adquirir ventiladores y contar con la infraestructura para atender a los enfermos, porque, insistió en sus cuestionamientos a regímenes del pasado, heredamos un sistema de salud muy precario, que estaba en los suelos .

Al destacar el comportamiento humanista del sector salud, dijo que la estrategia aplicada y el comportamiento social fueron importantes, porque si no evitábamos pronto el contagio, si no se aplanaba la curva, y se disparaba, nos iba a superar rápido la pandemia en la atención médica y podría suceder lo que desgraciadamente pasó en algunos países de Europa y en la ciudad de Nueva York , donde era tanta la demanda de una cama y de ventilador que no podían atender a los enfermos.