H

an transcurrido más de 60 años del surgimiento de la llamada Beat Generation, esa cofradía de poetas y narradores que desafiaron al establishment estadunidense de finales de los años 50, propiciando un movimiento contracultural que refrendó las libertades sexuales, la despenalización de las drogas, el amor, la paz, la dignidad humana y el rechazo a las imposiciones del poder económico y la hegemonía de las elites intelectuales; sin embargo, al paso del tiempo el legado de este puñado de autores irredentos sigue vigente, pese a que su obra ha sido poco difundida en México, no obstante que varios de sus protagonistas estuvieron en el país en diversas ocasiones, como Lawrence Ferlinguetti, Jack Kerouac y William Burroughs. Quizás el autor mexicano que hizo el esfuerzo más sistemático para difundir la obra de la Generación Beat fue el recientemente fallecido poeta José Vicente Anaya, quien en una entrevista realizada por quien esto escribe hace algunos años dijo: “Aunque la revista El corno emplumado había divulgado a varios beats, después de la década de los 70 ya casi nadie hablaba de ellos, y dos o tres estaban poco traducidos al español. Mi interés en la Generación Beat en realidad no es una ‘fascinación’, sino una necesidad de buscar y darle importancia a todo lo auténtico, y si eso está poco o nada divulgado, hay que darlo a conocer (aparte de los más de 30 poetas que he traducido, está mi libro Los poetas que cayeron del cielo. La Generación Beat comentada y en su propia voz...)”. Como un homenaje al maestro José Vicente Anaya, la revista Generación prepara una antología de textos publicados en diversas ediciones de esta revista con motivo de su 32 aniversario. En este libro (que se publicará con el generoso apoyo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Pulquería Insurgentes), no sólo se incluirán traducciones de una veintena de autores beat, entre ellos varias mujeres como Diane Di Prima y Margaret Randall, realizadas por el propio José Vicente y Francisco Oyarzábal, así como ensayos y entrevistas de José Agustín, Juvenal Acosta, Sergio Mondragón, Jorge García Robles, Jorge Caballero y Benjamín Anaya. La portada del libro e ilustraciones son de Jesús Iglesias. Si ningún incidente pandémico lo impide, este libro se presentará la primera semana de noviembre.

Feria del libro de Antropología e Historia

El próximo martes 29 de septiembre arrancan las actividades que ha preparado la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, pues nuestra urbe será la invitada de honor de esta feria, que se hará de manera virtual. Entre otras actividades se realizarán los conversatorios: Lo marginal en el centro. Monsiváis y la cultura en la Ciudad de México (viernes 2 de octubre a las 13 horas), con la participación de Paula López Caballero, José Luis Paredes Pacho y Gabriel Rodríguez Álvarez; el domingo 4 a las 11 horas, el tema será Entrada libre. Monsiváis y los movimientos sociales en la Ciudad de México, con Alejandro Brito, Marta Lamas, Fabrizio Mejía Madrid y Óscar Moreno. Ambas mesas serán moderadas por Inti Muñoz. También el domingo 4, a las 12 horas, habrá un homenaje al genial y erudito cronista Guillermo Tovar y de Teresa, con la participación de Guadalupe Lozada, Cristia Gómez, Xavier Guzmán y quien esto escribe. Para seguir estas y otras actividades, es necesario ingresar a feriadellibro.inah.gob.mx y ubicar el auditorio donde se realizará cada una de las actividades.