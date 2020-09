Covid-19, dura carga

ecuerdo que hace casi siete meses, cuando estaba a punto de declararse la pandemia, en México, después de todo lo que se vivió en otros países como España, Italia y Estados Unidos, estaba con unas amigas y dijimos, un poco tristes, que en mayo, si todo pasaba, volveríamos a vernos. Y ahora en septiembre no nos hemos vuelto a ver, sólo de lejos. Ya nada es como ese tiempo, todos hemos cambiado de alguna forma, hemos estado bajo un estrés crónico ante el temor del contagio, las noticias del Covid-19 asolan. Los enfermos y los fallecidos son una dura carga, no sólo para los médicos y el gobierno, sino para todos, y hemos aprendido, aparte de practicar la distancia social, a usar la mascarilla, el gel y lavarnos con frecuencia las manos.

Definitivamente creo que es mucho, pero emocionalmente estamos en pañales, así que no debemos doblegarnos y tratar de salir victoriosos en una lucha que se da todos los días. Por el bien de México, debemos procurar que así sea.

María Isabel Galván Rocha

Consulta y justicia

El ministro Luis María Aguilar se debió excusar para conocer del asunto de la consulta popular porque fue propuesto por uno de los mencionados en dicho asunto, el ex presidente Felipe Calderón, siendo de esta manera previsible la deshilachada defensa –que no proyecto de sentencia– al considerar que se violan derechos humanos, el monopolio de la acción penal, los derechos de igualdad que en todo caso corresponderían a los millones de solicitantes de la consulta popular, entre ellos el Presidente de la República, que en un acto de elemental justicia, recobrarían el poder originario del pueblo, el respeto a la Constitución y la ley y, sobre todo, no revictimizar a los ofendidos. Esperamos que la resolución que se dicte, ya pronto, sea con apego a la Carta Magna y, con ello, inaugurar una nueva y venturosa época para la justicia en México.

Carlos César Cárdenas Márquez

Constitucionalidad

Independiente a la razón o no que pueda tener el ministro Luis María Aguilar para calificar de inconstitucional la consulta popular para que sean juzgados ex presidentes de México, incuestionable es destacar que dicho ministro le debe su cargo al ex presidente Calderón, uno de los señalados. Por ese solo hecho, el ministro referido, si tuviera un poco de decoro ético, habría podido perfectamente haber declinado intervenir. Especialmente por la sospecha fundada que se cierne sobre dicho ex presidente de proteger a narcotraficantes de Sinaloa por medio de su policía estrella Genaro García Luna.

José Lavanderos

Defender lo indefendible

Decía un viejo amigo en tono de broma: México es un país de opereta , pero observar en la actualidad a esos comunicadores de Televisa y de algunas estaciones de radio hacer circo, maroma y teatro para defender los latrocinios de los gobiernos pasados me hace pensar que lo decía en serio.

Es conocido por el pueblo de México la enorme cantidad de despojos que esos gobiernos hicieron al país durante 40 años, y estos comunicadores que ahora vociferan, en aquellos momen-tos enmudecían o, peor aún, los justificaban.

No sé si reír o llorar cuando veo a estos comunicadores en la tele tratando de defender lo indefendible, dramatizando sus comentarios como grandes actores. Sólo alguien que no los conoce podría creerles sus comentarios.