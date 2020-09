Julio Gutiérrez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de septiembre de 2020, p. 15

Las medidas anunciadas por el gobierno para que deudores restructuren su deuda con los bancos consideran la imposición de marcas suaves en el historial crediticio de las personas que opten por los dichos planes.

Según información obtenida en el Buró de Crédito, existen dos tipos de marcas: Cuenta restructurada sin quita por programa institucional o gubernamental y Cuenta restructurada sin pago menor.

El primer caso aplica cuando el crédito debió restructurarse en razón de algún programa de carácter oficial. Al momento de la restructura del financiamiento entre la persona y el banco, el crédito se debió reportar como pago en corriente.

El segundo se hace cuando la cuenta del deudor se restructuró debido a que se modificó la situación del cliente a petición del mismo.

El miércoles pasado, las autoridades del sistema financiero dieron a conocer un nuevo plan de alivio para las personas que han tenido menores ingresos o han perdido su empleo a causa de la pandemia de Covid-19. Se trata de un esquema de restructuras de financiamientos,que permitirán reducir, al menos, 25 por ciento el pago de las mensualidades, aplazar 50 por ciento el plazo de la deuda contratada y reducir la tasa de interés.

Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dio a a conocer que este tipo de medidas dejarán una marca leve dentro del historial crediticio de las personas.

“Es importante que los esfuerzos que se hagan por parte de bancos y deudores para mantenerse al tanto de sus créditos que se vieron restructurados por la pandemia tengan un tratamiento especial en las sociedades de información crediticia.