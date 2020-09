Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Domingo 27 de septiembre de 2020, p. a11

Nadie puede descifrar lo que sucede a Julio César Chávez júnior cuando deja de tirar golpes. Parece empeñado en un autosabotaje. Congelado, sin meter las manos; sin atender los gritos desde su esquina. Anoche, en Tijuana, fue el retorno al boxeo después de la derrota de 2019 y volvió a fallar. Mario Cázares, peleador que parecía adecuado para una reaparición exitosa de la estrella, arruinó la fiesta de los Chávez.

Una función benéfica donde Julio César padre enfrentó por tercera ocasión a Jorge Travieso Arce. Un combate que aviva los recuerdos ante la exhibición de dos vetera-nos retirados que demuestran lo que significa el decoro del boxeador.

“Subestimaron a Cázares, pensaron que estaba fácil para el regreso del Junior”, considera Mauro Ayala, entrenador del peleador que sorprendió a Julio César Chávez hijo.

Fue un combate complicado, con muchos choques de cabeza que terminaron por diezmar el párpado del sinaloense. La contienda fue detenida y decidida por las tarjetas: victoria sorpresiva para Cázares por decisión técnica; un nuevo tropiezo para quien alguna vez fue la promesa del boxeo mexicano.