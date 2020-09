E

s muy probable queuna porción importante de los 648 firmantes deldesplegado por la liber-tad de expresión que son intelectuales, científicos, pro-fesores e investigadores universitarios no tiene como costumbre escuchar las mañaneras. Incluso podría decirse, si me atengo a una pequeña encuesta entre colegas, que son muy pocos los que en su vida cotidiana tienen incluido ese ritual. Y esto significa que el fundamento de una parte de las firmas en el desplegado, está en el nivel de oí que dijeron . O, se cometió un crimen, pues oí que dijeron que asesinaron a alguien ; una frase que ante cualquier autoridad de seguridad provocaría azoro y no una movilización policiaca para detener al criminal.

Tampoco existe lo que los científicos llaman evidencia , es decir, al menos una estadística sistemática y de fuente confiable (hasta las encuestas electorales pueden tener truco) que nos diga cuántas veces y con qué frecuencia el sujeto en cuestión (en este caso AMLO) hace uso del micrófono para cometer las faltas que se le imputan. ¡Basta una vez! interrumpirá alguien y con razón, tratándose de algo tan grave como la censura, pero si son unas cuantas las ocasiones sería entonces mucho más fácil presentar la evidencia. En resumen, 400 o 200 o hasta sólo 20 de los firmantes no han oído las mañaneras y tampoco han visto la evidencia fidedigna, ¿por qué firman? La explicación usual va en el sentido de que como fruto que somos de una evolución que nos emparenta con la desarrollada vida colectiva de los primates, los humanos tendemos a confiar en el otro, sobre todo cuando avisa acerca de la presencia de un peligro (sea un leopardo o, en este caso, un acto de censura).