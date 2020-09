C

arlos Monsiváis definió a la derecha mexicana como aquellos que no están en contra de las libertades sino de su ejercicio . En estos días, en el centro de la Ciudad de México, bajo las siglas Frena, los oímos a veces gritar contra el comunismo y la dictadura , y las más, hincarse para rezar. Son noticiosos en la medida en que carecen de peso político, y parecen tan ajenos al proceso democrático porque cargan en sus hombros con una derrota cultural. Ésta tiene un tronco común.

En 1964, el ex presidente Miguel Alemán funda el Frente Cívico Mexicano de Afirmación Revolucionaria para oponerse al Movimiento de Liberación Nacional, de Lázaro Cárdenas. Trata de darle contenido a la consigna de la derecha: Catolicismo sí, comunismo no , inventada por el padre Pedro Velázquez en abril de 1961. Junto con los empresarios de Puebla, Monterrey y el Distrito Federal, el Partido Acción Nacional y lo que queda de los cristeros, la Unión Nacional Sinarquista, la idea es nombrar como comunismo a los libros de texto gratuitos que reparte la SEP en las escuelas, y ejercer un veto sobre el lenguaje, los usos del cuerpo, las imágenes en el cine y la televisión. Se le suman otros grupos, como la Legión Mexicana de la Decencia, de Gómez Mont y Núñez Prida, y empresas como la Coca-cola. El Frente de Alemán acabará por ser el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y sus bases alimentarán la idea de que ser católico es la única forma de ser mexicano, que la única libertad es la de las empresas, y que los demás deben hablar, vestir, mirar y ayuntarse como ellos dicen. Pierden las batallas cotidianas contra la secularización, la apertura de los gustos y, al final, contra la democracia como igualdad. Pero ganan en la representación de las élites a las que aspiran: egresadas de universidades privadas y convencidas de que ninguno de sus privilegios y prejuicios podría, ya no ser disputado, sino siquiera enunciado. Han perdido –de Tongolele a El Crimen del padre Amaro– la disputa cultural por lo que debe verse masivamente y se enfilan a la derrota de la modernidad corporal, la de la autodeterminación.