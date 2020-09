Reiteró que nunca se había atacado tanto a un presidente desde el tiempo de Francisco I. Madero, y afirmó que en su gobierno no ha habido censura, ninguna represalia en contra de nadie , como antes. Por convicción, nosotros jamás limitaríamos la libertad de expresión, ninguna de las libertades .

Los resultados del ejercicio, que también difundió en sus redes sociales con un video dando nuevamente la explicación, fueron: El Financiero, una mención positiva, tres neutrales y nueve negativas; El Universal, cero positivas, dos neutrales y 10 negativas; El Economista, una positiva, una neutral y siete negativas.

La Jornada, cinco positivas, tres neutrales y cero negativas; Excélsior, dos positivas, cinco neutrales y 11 negativas; El Heraldo de México, una positiva, cinco neutrales y siete negativas; Milenio, una positiva, dos neutrales y 12 negativas; Reforma, cero positivas, cero neutrales y siete negativas.

Afirmó que de todos los articulistas, sólo 10 por ciento son mujeres. Esto es para mostrar otra contradicción, de cómo se envuelven en la bandera del feminismo y en sus diarios no tienen participación las mujeres .