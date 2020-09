Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

Periódico La Jornada

Sábado 26 de septiembre de 2020, p. 8

La consulta popular para enjuiciar a cinco ex presidentes no es violatoria de los derechos humanos, porque la pregunta que planteé no está orientada en ese sentido, aseguró el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador, quien ayer sostuvo que no se necesita ser abogado; es juicio práctico y sentido común determinarlo, a partir de la interrogante que presentó.

Yo sostengo que llevar a cabo una consulta no significa violar ninguna garantía. Al contrario, es darle al pueblo su libertad para ejercer la soberanía, aplicar el artículo 39 (constitucional) , subrayó ante el proyecto del ministro Luis María Aguilar para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declare inconstitucional la consulta.

En conferencia de prensa, enfatizó que en caso de que los ciudadanos decidan que se inicien procesos en contra de los ex presidentes, corresponde a los Ministerios Públicos y jueces determinarlo conforme a las leyes, garantizando sus derechos humanos y a la defensa. No hay juicio sumario, no hay una vía extrajudicial .