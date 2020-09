Si no confrontamos al régimen anterior, a todos esos grupos de poder político y económico, si no se pisan callos y se incomoda, nomás con la pura búsqueda no creo que lo logremos. Con la pura buena voluntad no es suficiente. [Este sábado] queremos oír del Presidente que se va a poner todo el aparato del Estado para encontrar verdad y justicia.

Reconoce avances

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, coincidió en que en este gobierno ha habido logros destacables en la investigación del caso, entre ellos que se reconozca que hubo tortura contra algunos de los acusados por la desaparición de los 43 y que se procese a los funcionarios involucrados en estas irregularidades.

Destacó que la identificación de los restos del normalista Christian Alfonso Rodríguez Telumbre –anunciada el 7 de julio de este año y lograda por la Universidad de Innsbruck, Austria– no sólo es un avance notable en sí mismo, sino también porque ocurrió en un sitio diferente del basurero de Cocula. No obstante, indicó que mientras no esté determinado el paradero de todos los estudiantes, estamos ante un caso que no puede darse por cerrado. La prioridad de los padres es que haya verdad, justicia y paradero, y no tanto que se genere una nueva versión pública sobre lo ocurrido .

Ángela Buitrago, miembro del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes –que llegó por primera vez al país en marzo de 2015 para analizar la indagatoria del gobierno mexicano sobre el caso, y cuyo mandato terminó en 2016 tras no ser extendido por el gobierno de Enrique Peña Nieto– también señaló que en la actual administración ha habido progresos importantes en la indagatoria.