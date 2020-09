Tal indicador acumula 15 meses de caídas consecutivas: el invierno de la economía nacional comenzó antes del Covid-19. El problema de salud pública llevó a un extremo no visto en la economía nacional: México pasó del bajo crecimiento promedio de 2 por ciento contabilizado durante tres décadas, producto de un modelo económico que no favoreció el desarrollo nacional, a un desempeño negativo que ha puesto en relieve la necesidad de instrumentar una política económica de fortalecimiento del aparato productivo nacional.

La caída económica más drástica se reportó en mayo pasado, cuando todos los indicadores mostraron un tono no rojo, sino morado. A partir del mes siguiente comenzó a observarse cierta mejoría y en julio (el dato más reciente) se respiró con mayor holgura, aunque falta mucho terreno por recorrer.

o dijo desde junio pasado y lo ha reiterado a partir de entonces, por lo que parece que toma forma lo dicho por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que la caída económica del país ya tocó fondo . Ello no quiere decir que todo es color de rosa ni que todo se arregló, pero sí que el panorama poco a poco se aclara.

Para hacer frente a la mayor recesión en 90 años, se requiere del fomento a la inversión privada. El requisito indispensable es generar un diálogo nacional y una agenda mínima por el desarrollo de México que permita crear una ruta crítica para abrir el camino a las fuertes inversiones que se requieren. El paso necesario es la orientación de un Estado desarrollador industrial, porque las voluntades individuales serán insuficientes.

El gobierno mexicano puede ejercer un liderazgo propositivo, para lograrlo es indispensable generar un diálogo nacional que propicie unidad, ya que de otra forma el peso de la inercia puede propiciar que la herencia delas crisis permanezca más allá de 2024. La inversión permitirá reactivar y reconstruir la economía nacional.

Para reactivar y reconstruir a la economía nacional es necesario facilitar la inversión –y todos las naciones lo harán– con el fin de competir exitosamente por los recursos globales, que serán escasos. México debe implementar una estrategia integral de atracción de inversiones. El desarrollo de infraestructura y en el marco de una política industrial son parte de la única fórmula que ha tenido éxito en los 40 años recientes para el caso los países en desarrollo.

Las rebanadas del pastel

Once ministros componen la Suprema Corte de Justicia de la Nación: cinco fueron nominados por El Borolas, uno por Vicente Fox, dos por Enrique Peña Nieto y tres por López Obrador. Ellos decidirán la consulta ciudadana para enjuiciar, o no, a cinco ex presidentes. ¿Será que algunos de ellos deben excusarse por la cercanía con los probables procesados, es decir, por conflicto de intereses?

cfvmexico_sa@hotmail.com