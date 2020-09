La provocadora agitación que desde hace unos días promueven en la Plaza de la Constitución los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO (Frena) en su pobre nacionalismo patriarcal, no se asemeja ni a los cristeros que se levantaron al grito de Viva Cristo Rey y nuestra señora de Guadalupe por haber expulsado Plutarco Elías Calles a sacerdotes lo que desencadenó una guerra civil entre 1925 y 1929, ni, menos aún, se parece al movimiento que desató la Unión Nacional Sinarquista, que promovió acción católica en 1937, en su participación política a partir de la encíclica Rerum novarum, en contra del comunismo y el liberalismo protestante. No, Frena lo que realmente persigue es una agresiva movilización sin planteamientos programáticos políticos, que intenta obsesivamente la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la renovada alianza de la ultraderecha no es simplemente uno de sus líderes visibles con Gilberto Lozano –con su Congreso Nacional Ciudadano–, sino además, otros grupos variopintos de fanáticos sectores medios católicos y grupos ultra conservadores, como Yunque, Muro, Provida y Profamilia.

(Carta resumida)

Mario Trujillo Bolio, historiador

Pregunta por becas para universitarios

Por éste medio deseo expresar mi desconcierto y dudas acerca de la negativa a otorgar apoyo de beca universitaria a mi hijo, estudiante de la licenciatura en teatro, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

La beca solicitada es la de Jóvenes Escribiendo el Futuro, del programa Becas para el Bienestar Benito Juárez, del gobierno federal. Mi hijo sólo recibió, al presentar su solicitud, una atención poco cortés de la persona que contestó la llamada, y la negativa de la dotación de la mencionada beca. Me gustaría saber si es lo establecido por el gobierno federal o si se trata de una negligencia de los servidores públicos correspondientes, o, mejor todavía, si existe alguna otra opción en los programas de apoyo para universitarios de escasos recursos.

Crescencio Aguilar Macías

Juicio a ex presidentes, en buenos deseos, opina

Es triste decirlo, pero es la verdad: no se puede meter en camisa de fuerza a la democracia en México; no se puede cambiar el sistema antidemocrático que ha imperado desde la posrevolución de una manera súbita, respetando el equilibrio de los tres poderes, porque los anteriores gobernantes dejaron incrustados en el Poder Judicial, como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a testaferros, que jamás van a permitir el enjuiciamiento de sus ex patrones, los ex presidentes de la nación emanados de partidos quejamás practicaron la división de poderes. Entiendo la intención del actual gobierno, pero desde el principio de su mandato se vio lo incontrolable que iba a ser la SCJN, desde la rebeldía a acatar que sus integrantes percibieran un salario menor al del Presidente. Se les dio la libertad y aquí están los resultados. En Rusia, a más de 100 años de la primera revolución socialista en la historia de la humanidad, el gobernante en turno, Vladimir Putin, continúa gobernando con mano de hierro. En México no van a poder enjuiciar a los ex presidentes, por más que la gran mayoría del pueblo lo desee. ¡Qué triste! todo va a quedar en simples buenos deseos, en buenas intenciones. ¿Ingenuidad?

Rodolfo Ceballos

Invitación

Llaman a reflexionar sobre la libertad de expresión

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano invita al análisis y reflexión La libertad de expresión, con el director de Contralínea, Miguel Badillo. La cita es hoy a las 12 horas.

Sólo en vivo y suscríbete por YouTube Buzón Ciudadano.

Rosy Almanza, David Villa, Luis Martín Ángeles, Julio Adrián Pérez, Imelda Berinstáin, Teresa Moreno, Víctor Hugo Alpizar y José Salcido