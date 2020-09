Debe considerarse que los funcionarios gubernamentales son libres de tener las filiaciones y simpatías políticas que deseen, pero que en el desempeño del servicio público deben comportarse con lealtad a las instituciones para las que trabajan y acatar las directrices emanadas del Ejecutivo federal. Sin embargo, de acuerdo con los elementos de juicio disponibles, los ahora dimitentes operaban como si nada hubiese cambiado en la nación a raíz de la llegada de López Obrador a Palacio Nacional.

Una consideración insoslayable es que no hay razón para suponer que la situación que ha venido imperando en la Conagua sea un hecho aislado; puede ser, en cambio, botón de muestra de lo que ocurre en otras entidades del gobierno federal, lo que no resultaría sorprendente; lo extraño es que entre los miles de funcionarios de carrera que conservaron su puestos tras el primero de diciembre de 2018, o que pasaron a ocupar un cargo nuevo, no hubiera ninguno que hubiese optado por una resistencia solapada y por convertir su desempeño profesional en una modalidad de boicot a las nuevas políticas.