Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 26 de septiembre de 2020, p. 25

Chilpancingo, Gro., En lo que del año, alrededor de 40 personas han sido asesinadas y 15 están reportadas como desaparecidas en el municipio de Chilapa de Álvarez, informó el dirigente de Siempre Vivos de Chilapa, José Díaz Navarro.

Manifestó que el grupo pugna por la presentación con vida de unos 500 pobladores de ese municipio de la Montaña Baja desaparecidos desde 2014 a la fecha.

Dijo que se ha presentado ante las autoridades para denunciar los últimos casos de desaparecidos en Chilapa; pero no pueden hacer nada, porque no tienen tecnología para rastrear un teléfono ni están capacitados para abordar este tema, incluso para los homicidios, en donde no hay un solo detenido. No hay justicia ni con los gobiernos anteriores ni el actual , lamentó.

Denunció que se han liberado 25 órdenes de aprehensión por delitos federales como secuestro, delincuencia organizada, portación de armas exclusivas del Ejército; pero el gobierno federal no ha hecho nada .

Por otro lado, Díaz Navarro advirtió que los grupos delictivos van a influir en el próximo proceso electoral en el estado, “sobre todo en el PRD, en donde están Los Ardillos; para las elecciones el narco va a definir muchas presidencias en la zona de la Montaña Baja”.