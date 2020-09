Esta no es primera vez que el gobernador acusa al fiscal Uriel Carmona Gándara de no hacer su trabajo, ya que el pasado 8 de septiembre, también en entrevista colectiva, Blanco Bravo lamentó la matanza de 10 jóvenes en un velorio ocurrido una semana antes en la colonia Antonio Barona y le exigió al fiscal esclarecer este hecho y detener a quienes cometieron esta masacre.

Hay coordinación (entre el gobierno y la FGE), pero no hay trabajo, esa es la realidad, no hay trabajo del fiscal, vean el caso de Samir, no más te pongo ese ejemplo, lleva más de un año y medio (que fue asesinado) y no ha pasado nada, y él tiene ya la investigación, pero no la quiere soltar porque hay mucha gente involucrada. Ojalá que realmente se abra y que tenga los suficientes pantaloncitos para declarar quiénes fueron (los que mataron a Samir) , dijo el gobernante.