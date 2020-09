Esta exposición también tiene el propósito de recaudar fondos para continuar elaborando obras de arte, pues con la pandemia, el artista, al igual que otros en el país, se enfrentan a una crisis económica por el cierre de museos y espacios de cultura.

A todos nos está afectando la pandemia y con mis recursos y la venta de dos obras se pudo llevar acabo esta exposición que para mí es un orgullo, porque se trata de un homenaje a las grandes actrices que a través del vestuario enaltecieron la cultura zapoteca al llevarla a la pantalla grande.

El artista expresó que el amor al cine, especialmente el mexicano, surgió en su niñez al lado de sus abuelos y, en especial, cuando vio María Candelaria, película donde se habla de la vida de un pintor, el cual tomó como ejemplo de lo que hoy es su vida en las artes visuales.

Pedro Hernández recalcó que con la pandemia y el confinamiento se dio la oportunidad de retomar la pintura y el pincel, y con esta colección busca trascender y al mismo tiempo vender sus obras para seguir dedicándose a su pasión, que son las artes visuales.

Desde hace seis años no realizaba una obra personal y me siento muy a gusto. Lo mejor es que de todas las crisis que se han dado, en mi caso, le he sacado provecho a esta pandemia, en casi dos meses se montó esta colección, en la cual mis paisanos podrán observar y al mismo tiempo comprar las obras , señaló.

Además de pintar, este artista brinda talleres infantiles en los cuales privilegia el uso de materiales reciclados, también contribuye a la recuperación de baúles y muebles tradicionales con la intención de que siempre siga viva la cultura de los pueblos originarios.