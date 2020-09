Afp

Periódico La Jornada

Sábado 26 de septiembre de 2020, p. 20

Washington. Estados Unidos negó el viernes a TikTok un nuevo plazo para ceder su control a empresas estadunidenses, por lo que la aplicación de la red social china ya no podrá ser descargada a partir del domingo en los teléfonos del país norteamericano, a menos que un juez decida intervenir este fin de semana con una audiencia el domingo.

El jueves, un togado estadunidense le dio al gobierno 24 horas para posponer el ultimátum o explicar su posición. Pero Washington no cambió de opinión, según un documento enviado al tribunal el jueves, y tiene la intención de aplicar un decreto presidencial firmado en el verano que impide a los estadunidenses descargar las aplicaciones chinas de mensajería WeChat y TikTok perteneciente al grupo chino ByteDance que no ha pasado bajo control estadunidense. La compañía ya no puede hacer transacciones con empresas de Estados Unidos. Desde hace meses, el presidente Donald Trump ha acusado sin pruebas a la aplicación de videos cortos de espiar para China mediante la recolección de datos.