“En 2002 dejé de jugar por orden de Vicente, en ese momento entendí que entre lo malo tienes que sacar algo positivo. Cuando hay una crisis debes reinventarte. A mí me cayó muy bien, porque tenía 20 años y venía la Champions, una pausa en tu vida profesional ayuda a replantear tu situación”, indicó.

Casillas, de 39 años de edad, rememoró cuando sufrió en 2019 un infarto agudo de miocardio durante un entrenamiento con el Porto, episodio que lo obligó a retirarse de las canchas antes de lo que tenía previsto.