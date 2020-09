Sin embargo, señalaron que los recursos son insuficientes para resistir después de seis meses que han tenido que dejar de trabajar. Además, expusieron que son un sector que no está considerado dentro de la activación económica y no tienen claro a partir de qué momento podrán laborar.

Para eso deben contratar fletes, plantas de energía eléctrica y otros recursos que ellos han tenido que costear, porque la gente tampoco acude por temor.

Por su parte, el alcalde Francisco Chíguil Figueroa reconoció que hay alrededor de mil familias dedicadas al trabajo en las ferias y ante la necesidad de obtener ingresos ha resultado difícil que se mantengan en confinamiento.

Sabemos que se instalaron y vamos a hablar con ellos, no a pelear, sino a convencerlos de levantarse. Tratamos de buscar medidas y otorgar apoyos porque la gente quiere salir a trabajar, porque nos dicen que no puede ser que unos coman y otros no.

Después de una reunión con las organizaciones, el alcalde entregó ayer a 91 ferieros 700 pesos en vales Mercomuna, los cuales podrán canjear en negocios de la demarcación para ayudar a las tienditas y pequeños locales comerciales.