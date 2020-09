1.S

i hay algún espíritu del tiempo ( Zeitgeist) rondando por el mundo es el espíritu de –sobre todo hechas apresuradamente− las analogías históricas: a los años 20/30 en Alemania, Europa Central, la Segunda Guerra Mundial. Un proceso en curso, paralelo al auge de la extrema derecha –o el posfascismo (Traverso)– que tuvo su explosión con la victoria de Trump (bit.ly/2RqDt0v). Según sus proponentes, buscar lecciones de la historia, sobre todo de aquellos tiempos negros (Arendt), es crucial para evitar la repetición de tragedias y errores del pasado (bit.ly/3iKgtpe); para otros, el problema con este afán es que más que alumbrar, oscurece el presente, lleva a tomar las decisiones/posiciones equivocadas y deforma la anatomía de los actores políticos de hoy entendibles bien sin las analogías históricas (bit.ly/3izbZBC).

2. No sólo ya hemos visto a este espíritu, sino entre sus idas y vueltas éste actúa en una suerte de doble movimiento entre relativización y unicidad. Si durante Historikerstreit –el gran deba-te de historiadores alemanes en la década de los 80 (bit.ly/32s1RFl)− las comparaciones les servían a los historiadores conservadores ( Nolte, Hillgruber et al.) para tratar de normalizar a Hitler y al régimen nazi, hoy, en manos de historiadores liberales (Snyder, Stanley et al.), las comparaciones sirven para ab-normalizar a Trump y al trumpismo (y sus regímenes gemelos ).

3. Entre algunas confusiones, usos y abusos de la historia y sus malas lecturas/relecturas ocasionadas por el espíritu del tiempo (bit.ly/33vh7AB), apuntemos a un beneficio: la vuelta del fascismo como una unidad de análisis relegada hasta hace poco a la historia, pero que en realidad: a) nunca ha dejadode ser una amenaza y un proceso vivo (Sternhell); b) permea inexorablemente toda la política (bit.ly/35bPGhG ); c) tiene una forma permanente/ aspiracional ( bit.ly/3ki1X8B); d) niega la tesis del excepcionalismo estadunidense: ¡esto ya pasó aquí! (bit.ly/2FkCFrH), y e) trasciende el eurocentrismo (el fascismo en Brasil, India, Israel et al.).