En entrevista sostuvo que el problema no es sólo en la cuenca del río Conchos, también está la crisis en El Carmen, donde hay sobrexplotación del recurso. Es una situación generalizada la apertura de tierras al cultivo de manera ilegal, no había permisos de cambio de uso de suelo, se desmontó territorio del desierto y se convirtieron en plantaciones de nogal y alfalfa. No sólo se riega con agua de las presas, sino que se perforan pozos de manera ilegal .

Destacó que el aumento de tierras para la agricultura fue de manera ilegal, porque no había permisos de cambio de uso de suelo, se presume que somos los principales productores de diversos alimentos a nivel nacional. Ha sido a costa de los recursos naturales .

Dijo que los amplios cultivos de nogal se ven a los costados de las carreteras y para ello también se extrae agua de la cuenca del río El Carmen y el acuífero el Sauz-Encinillas, que abastece de agua a la ciudad de Chihuahua.