Ante el problema de desaparecidos, anunció que la semana próxima dará un informe pormenorizado de la dimensión de este dolor y el martirio familiar , y aseveró que no hay ni indolencia ni negligencia, contrario a lo que ocurrió en gobiernos anteriores, cuando no se castigaba a los responsables. Era un desorden porque las autoridades eran parte del problema, ahora son parte de la solución , señaló.

Imagínense, una policía que nos dejó García Luna (secretario de Seguridad en el sexenio de Calderón) ¡(así) cómo!, además, con policías como Zerón (ex jefe de Investigación de la procuraduría general) ¿Quieren que hable de los que fueron procuradores? , planteó.

En materia de seguridad, comentó que la incidencia de homicidios dolosos (una línea horizontal de 36 mil crímenes en 2019, 0.57 por ciento menos respecto del año anterior), se debe a la limpieza en las áreas de seguridad, al cambio de estrategia y sobretodo porque ya no hay contubernio entre delincuentes y autoridades. Está pintada la raya .

Dijo que desde que empezó su lucha social ha defendido y asesorado a familiares de personas desaparecidas, y así lo hace desde entonces.

Reiteró su compromiso con este asunto de carácter humanitario que significa, acorde con distintas fuentes citadas por reporteros en la conferencia, más de 75 mil desaparecidos y 38 mil cuerpos o restos sin identificar.

Hay suficiente (presupuesto) y nunca el pueblo de México, sobre todo el pobre, el humillado, había recibido tanto como ahora. No tengo cargo de consciencia , expresó el mandatario.

Recordó que el sábado dará un informe de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el mes entrante irá a Coahuila al inicio del trabajo de localización de los cuerpos de los mineros de Pasta de Conchos.

Reiteró la indicación a los servidores públicos de dar vista a la fiscalía General de la República de cualquier indicio de corrupción, porque de lo contrario, desde el Presidente de la República hacia abajo quedarán como encubridores. Dijo que si bien no es un gobierno que fabrica delitos, tampoco será tapadera.

De igual manera dijo que no se callará porque ello significaría claudicar. “Es como ‘suicídate y luego hablamos’ así no, eso no es la democracia”.